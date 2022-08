Politieambtenaren diep teleurgesteld in vp na vrijlaten mannen die politie aanvielen

Diverse leden van politie-eenheden waaronder de Mobiele-Eenheid, Regio Bijstandsteam Midden, Algemene Surveillancedienst en de politie van Paranam, zijn zeer ontstemd en diep teleurgesteld in het handelen van vicepresident Ronny Brunswijk vandaag te ‘Jamaica’.

Twee aangehouden verdachten, die tijdens het opwerpen van barricades aldaar de politie hebben aangevallen, zouden kort na hun aanhouding in opdracht van de vicepresident zijn heengezonden.

Waterkant.Net verneemt van diverse politiebronnen, dat de eenheden, die ter plaatse aanwezig waren voor de orde handhaving diep teleurgesteld zijn door dit handelen van de vp.

De vicepresident ging ter plaatse per helikopter. De politiebronnen melden verder aan onze redactie dat vp Brunswijk van de politie eiste om beide verdachten terug naar de plaats van de barricade te brengen. Hij zou anders ook ter plaatse blijven.

“Door deze handelswijze van de vp zijn alle eenheden en collega’s zeer ontstemd en diep teleurgesteld; wij handelen niet in strijd met de wet, we doen ons werk. Als de burgerij zich niet aan wet en recht wenst te onderwerpen, de politie daarbij optreedt en de politiek zich ermee inlaat zal dit in de toekomst demotiverend werken.

Alle eenheden, die ter plaatse aanwezig waren zijn door de eis van de vp zwaar gedemotiveerd. Nadat de verdachten ter plaatse werden gebracht, werd een van de mannen ook nog als een ‘held’ omhelst. Wij hebben ons daarna teruggetrokken”, aldus de teleurgestelde leden van de eenheden. Inmiddels is de rust teruggekeerd in het gebied.