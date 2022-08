Met groot machtsvertoon aangehouden mannen heengezonden

De twee mannen die vanmorgen door de politie met groot machtsvertoon zijn aangehouden te Paranam, zijn in de middag na te zijn voorgeleid heengezonden. Milton Bischop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, bevestigt dat het duo is heengezonden.

Naar verluidt zou het tweetal de politie hebben aangevallen bij het verwijderen van de barricade op de Martin Luther kingweg. De bewoners van ‘Jamaica’ hadden de weg gebarricadeerd omdat Rodney Kwasiba die vorig jaar in augustus door de politie was neergeschoten afgelopen nacht is overleden.

De situatie op de locatie liep op een bepaald moment uit de hand. De politie heeft tal van schoten moeten lossen om de menigte op andere gedachten te brengen.

Vicepresident Ronnie Brunswijk is per helikopter ter plaatse gekomen om de verhitte bewoners toe te spreken. Later op de dag zal hij met de familie van de overledene de verdere stappen bespreken.