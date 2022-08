Caribbean Summer Vibes met Trafassi op zaterdag 3 september in Rijswijk

Op zaterdag 3 september 2022 sluiten we de zomer af op een heerlijke Caribbean Party in de altijd gezellige Sir Winston Club te Rijswijk. Van 23.00u – 04.00u gaan we lekker los met live muziek van de bekende band TRAFASSI, die een speciale zomerse set ten gehore zal brengen.

Tussendoor draaien alleen de beste DJ’s de lekkerste merengue, bubbling, soca, zouk, dancehall, kaseko en urban hits van toen en nu! Haal je kaarten in de voorverkoop en betaal 15 inclusief fee. Aan de deur zijn de kaarten 20 euro!

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu. Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden.

Natuurlijk kun je op Carifesta weer lekker eten. De catering wordt verzorgd door ROYAL JAVA FOOD. Mis dit niet en regel je party-crew vandaag nog!

CARIBBEAN SUMMER VIBES – met TRAFASSI!

Zaterdag 3 september 2022

Sir Winston Club Rijswijk (ingang casino)

23.00u – 04.00u

DRESSCODE: feestelijk – geen petjes en/of sport kleren

Kaarten hier via Eventbrite.