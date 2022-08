Bromfietser gewond na uitwijkmanoeuvre voor overstekende ’takru sani’

Een bromfietser is woensdagavond aan de Johannes Mungrastraat gewond geraakt, nadat hij uitweek voor een hond die plotseling de weg overstak.

De man is met verwondingen in het gelaat per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Volgens een omstander was het een ’takru sani’ die lijkt op een hond. Naar zijn zeggen moet de kracht van de duivel niet onderschat worden.

Het slachtoffer reed over de Johannes Mungrastraat richting Kernkampweg. Ter hoogte van Rock Oil stak de hond plotseling de weg over, waardoor de bromfietser uitweek voor een botsing. Hij raakte daarbij de controle over het stuur kwijt en kwam hard te vallen op het wegdek.

Een politieagent die op hetzelfde moment langsreed, stopte en ontfermde zich over het slachtoffer. Hij schakelde via het Command Center zijn collega’s van het ressort en een ambulance in.