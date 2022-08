Throwback party ‘Reminisce’ maandag 8 augustus in club Liquid

Op maandag 8 augustus vindt in Paramaribo een exclusieve editie plaats van de enige, echte throwback party ‘Reminisce’, een opzwepende dansavond met als hoofdingrediënten old skool hits.

Er is gekozen voor een line-up met de beste DJ’s te weten Cat, Jack, Jerry Jay en Andy Safado. Het feest, dat inmiddels niet meer weg te denken is in Suriname, vindt plaats in club Liquid (voorheen Asia de Su) aan de Sommelsdijckstraat 22.

De party start die maandag om 22.00u; dinsdag 9 augustus is een vrije dag vanwege de Dag der Inheemsen.