Politie: ‘Tolerantie grens veiligheidsdiensten overschreden door bekogeling met eieren’

Protesterenden hebben op dinsdag 2 augustus, tijdens het uiten van hun misnoegen voor het DNA-gebouw, de tolerantie grens van de veiligheidsdiensten overschreden door hen te bekogelen met eieren. Dat meldt het Korps Politie Suriname dinsdagavond.

Door kordaat optreden van de politie en overige veiligheidsdiensten kon erger worden voorkomen en hebben de actievoerenden een ernstige waarschuwing gekregen, aldus de Surinaamse politie.

De aanwezigheid van de politie en overige veiligheidsdiensten is om het geheel goed te begeleiden en te zorgen voor de veiligheid van een ieder, dus ook de actievoerders. De politie respecteert het recht van vreedzaam protest maar doet een dringend beroep op de actievoerders om zich te houden aan wet en regelgeving.

Het verstoren van de openbare orde dan wel het plegen van handelingen met name het opwerpen van barricades op de openbare wegen, plegen van vernielingen, bedreigingen uiten of aanzetten tot baldadigheden past niet in een geordende maatschappij.

De politie zal niet schromen om op te treden tegen de ordeverstoorders, aangezien dit een strafbaar feit oplevert. Aan de Surinaamse gemeenschap wordt ten overvloede het beroep gedaan ten allen tijde de wet en regelgeving in acht te nemen.