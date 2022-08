Politie haalt verkeersovertreders uit rij bij luchthaven om verkeersboetes te betalen

Politieambtenaren van de afdeling Automatische Nummerplaten en Registratie Systeem (ANRS) hebben verkeersovertreders, die het verschuldigd boete bedrag niet hebben voldaan, alsnog op de Johan Adolf Pengelluchthaven opgespoord en uit de rijen gehaald. Pas na voldoening van hun boete, konden zij hun reis voortzetten.

De passagier D.N. die op vertrek stond naar Europa werd in de vertrekhal afgezonderd ter zake haar vonnis voor het rijden zonder een geldig rijbewijs. Een andere passagier, ene S.S. werd kort na het arriveren uit Miami uit de rij gehaald, in verband met de overtreding ‘doorrijden bij rood verkeerslicht’, waarvoor hij ook al was gevonnist.

Om hun reis alsnog voort te kunnen zetten, hebben tot nog toe alle passagiers ervoor gekozen om middels betaling uitvoering te geven aan hun vonnis. Dit ter voorkoming van een celstraf van een aantal dagen en of weken, waardoor zij niet konden afreizen naar de voorgenomen vakantie bestemming.

Volgens het Korps Politie Suriname verrichten de Surinaamse politieambtenaren regelmatig opsporingswerkzaamheden, waarbij ook de woonadressen van verkeersovertreders worden aangedaan voor het voldoen van hun boete.

Overtreders die nog openstaande boetes hebben bij de politie worden gevraagd zich spoedig van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur v.m. tot 14.00 uur n.m. aan te melden bij de afdeling ANRS die ondergebracht is op het politiebureau Latour om zich te laten informeren over hun snelrecht vonnis en alsnog hun boete te voldoen.

Het voldoen van een boete middels het POS systeem is aldaar eveneens mogelijk meldt KPS.