Maisha Neus: ‘Dinsdag 10.00u naar Onafhankelijkheidsplein voor Gentle en Hellings’

Hoewel Raoul Hellings van de protestgroep Organic Movement in Suriname maandag had aangegeven dat er besloten zou zijn om voorlopig geen straatacties meer te voeren, lijkt dat dinsdag toch te zullen gebeuren.

Aanleiding hiervoor is een oproep van Maisha Neus om zich dinsdagmorgen om 10.00u te verzamelen, voor het huis van het volk op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.

De oproep kwam maandagavond online nadat eerder op de dag bekend werd dat politieofficieren Sergio Gentle en Raoul Hellings, twee van de trekkers van de protestbeweging, buiten functie zijn gesteld.

“Twee strijders ontheven uit functie omdat ze hun democratisch grondrecht gebruiken door vreedzaam te betogen. Dit is niet het Suriname waar ik in wil wonen”, schreef Neus in een statement.

Ze noemt het rancune en roept iedereen op om dinsdag naar het plein te komen. “Hopelijk toont het volk van Suriname haar kracht ter verdediging van de democratie. Rancune moet nu eindelijk een issue van het verleden worden”, aldus Neus.

Advocaat Delano Landvreugd bevestigde eerder tegenover Waterkant.Net, dat hij de twee hoofdinspecteurs juridisch bijstaat. Hij zegt verder, dat hij voor de juistheid het politiehandvest zal volgen.