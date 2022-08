Inspecteurs opleiding Suriname in samenwerking met de Nationale Politie Nederland

In het kader van het Makandra project, is in samenwerking met de Nationale Politie Nederland (NPN) op maandag 1 augustus de module leiderschap binnen de inspecteurs opleiding op Bachelors niveau op de Politie Academie (PA) van start gegaan.

De samenstellers van de Bachelor Politie opleiding (Bpol) zijn de hoofdinspecteurs van politie N. Farina en M. Reumel. Verder wordt de opleiding gecoördineerd door de hoofdinspecteur van politie R. Deekman.

Na een screening heeft de selectie van de groep, die opgeleid zal worden tot Inspecteur van politie 3e klasse plaatsgevonden. De groep bestaat uit 30 korpsleden. Dit is de tweede Bpol die door Nederland wordt gehouden. De eerste Bpol vond in het jaar 2013 plaats.

De cursisten werden toegesproken door:

De portefeuille houder van het Makandra fonds J. Pim

Een vertegenwoordiger van de waarnemend Procureur Generaal A. Niamat;

Een vertegenwoordiger van de waarnemend Korpschef, de commissaris van politie R. Akkal

De minister van Justitie en Politie, Mr. K. Amoksi en

Dhr. B. Soekroela, die als de docent door Nederland is afgevaardigd voor de opleiding

Hierna is er een aanvang gemaakt met de opleiding.