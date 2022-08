Surinaamse bodybuilders dominant in Barbados

De Surinaamse bodybuilders hebben de Centraal-Amerikaanse en Caribische bodybuilding- en fitnesskampioenschappen (CAC) en de Roger Boyce Elite Pro in Barbados gedomineerd.

Eddy Wilson is zondag winnaar geworden van de Roger Boyce Elite Pro Classic. Soepe Koese moest genoegen nemen met de 2e plaats en Fabian Whel legde beslag op de 5e plaats.

Militia Galimo is tot winnares uitgeroepen in de Wellness categorie. Randal Haakmat maakte zondag zijn prodebuut en eindigde op de 2e plaats van de Classic Physique.

Haakmat eindigde vrijdag reeds op de 1ste plaats in de Classic Physique en kreeg zijn pro card. Hij is hierdoor nu Centraal-Amerikaans en Caribisch kampioen. Zaterdag is hij ook winnaar geworden van de Bodybuilding Junior U-23 klasse.