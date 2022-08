Kustwacht Suriname houdt educatieve dagtocht voor leerlingen

De Kustwacht Suriname heeft afgelopen woensdag een educatieve dagtocht gehouden voor leerlingen van de SO/VSO Welgedacht C. De directie van de school wilde hiermee de theorie koppelen aan de praktijk en de leerlingen klaarmaken voor de maatschappij.

De leerlingen brachten een bezoek aan de verschillende afdelingen van de Surinaamse Kustwacht, zoals de afdeling Operatiƫn, de Technische Dienst, Logistiek en het Magazijn. De drie vaartuigen van de Kustwacht genaamd de SCG Negrekopoe P201, SCG Rutu P101en de SCG Dyamanti P102 werden ook bezichtigd.

Via beeldmateriaal kregen de leerlingen de beoordelingsprocedures, een brandbestrijdingsoefening en een simulatie te zien van hoe een drenkeling uit water wordt gehaald. De kustwachtwachters gaven de leerlingen uitleg over de verschillende taken van de Kustwacht, onder andere; de controle en dienstverlenende taken op zee.

De leerlingen mochten meedoen met een spelletje “Kasje werpen”, waarbij er wordt geprobeerd om touw te gooien in een reddingsboei. Met deze oefening wordt de gooivaardigheid geoefend.