Braziliaanse bijen Prinsessestraat bestreden door inspanning buurtmanagers

Hedenmorgen zijn Braziliaanse bijen bestreden in een leegstaand pand aan de Prinsessestraat in Suriname. Dit bevestigd buurtmanager Diego Druivendal tegenover Waterkant.Net.

Hij zegt dat alerte buurtbewoners aan de bel trokken over de bijen in het pand. De afdeling bijenbestrijding van de Surinaamse brandweer had de bewoners gevraagd om vier spuitbussen insecten killer aan te schaffen.

De buurtmanager werd gebeld door een van de bewoners van de Prinsessestraat. Hij pakte de zaak samen met zijn collega Levernie Blokland meteen aan. Zij vroegen de ondersteuning van de buurtbewoners om een bijdrage te leveren om spuitbussen te kopen, wat ook gedaan werd.

De brandweer is vanmorgen op locatie geweest en heeft de bijen bestreden.

De bedoeling van de buurtmanagers is om voor de samenleving te dienen en eventuele problemen die in de buurten spelen aan te horen en oplossingen te bieden. Tot nu toe lukt het de buurtmanagers aardig. De bewoners waren vol lof over de inspanning van de buurtmanager.