Achtste protestdag in Suriname nabij ministerie van financiën

Nabij het Surinaamse ministerie van Financiën zijn demonstranten vanmorgen bij elkaar gekomen op de achtste protestdag van de Organic Movement. Ze verzamelden op de hoek van de J.D. Gompertstraat en de Jamaludinstraat (foto).

Een van de trekkers van het protest noemde de opkomst vandaag matig. Raoul Hellings gaf ook aan dat vandaag de laatste protestdag van de Organic Movement is.

Het Korps Politie Suriname had eerder bekend gemaakt dat er in verband met de protestdemonstratie vandaag een veiligheidszone bij het ministerie aan de Gompertstraat is ingesteld en dat wegen rondom het ministerie zijn omgelegd.

