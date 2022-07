Woning gedeeltelijk vernield door brand, geen gewonden

Aan de Sumtraweg in Suriname, heeft de brandweer van Lelydorp vanmorgen door kordaat optreden kunnen voorkomen dat een woning geheel zou afbranden.

Buurtbewoners zagen rond 10.00u rook uit een woning waarvan de bewoners uitlandig zijn komen. De brandweer en de politie van Lelydorp werd gealarmeerd. Het plafond en dak zijn gedeeltelijk door brand verwoest.

De Surinaamse brandweer moest enkele spijlen van een deur snijden om de woning de betreden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Lelydorp heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet bekend of de woning tegen brand verzekerd is.