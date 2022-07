Vrouw die man met waterpas mishandelde in vrijheid gesteld

De 58-jarige R.K., die op woensdag 27 juli 2022 in verzekering was gesteld voor zware mishandeling van haar levenspartner, is vrijdag op verzoek van haar advocaat Derrick Veira in vrijheid gesteld.

De raadsman diende een dag na de aanhouding van zijn cliënt een verzoek tot invrijheidstelling in bij de rechter-commissaris, gebaseerd op artikel 54a Strafvordering.

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft de vrouw in vrijheid gesteld, voordat de rechter-commissaris het verzoek van de raadsman in behandeling nam.

“Gebleken is dat zowel de verdachte als haar levenspartner zich overmatig tegoed doen aan alcohol. Hierbij ontstaan er over en weer scheldpartijen, waarbij er ook gevochten wordt. Zowel de buren als de politie zijn moe van de situatie. De directe aanleiding voor de insluiting was het feit, dat de verdachte zich heeft verdedigd tegen de mishandeling door haar levenspartner. Hierbij heeft hij verwondingen opgelopen” zegt advocaat Veira aan de redactie van Waterkant.Net.