Tap kumanti dei voor Surinamers in België

Stichting Wi leri fu sabi organiseert op zondag 28 augustus haar eerste activiteit namelijk de Tap kumanti dei in België.

Voorzitter tevens oprichter Alida Landveld zegt dat deze dag meer bestemd is voor de Surinaamse jongeren en ouderen in België. Zij meent dat het goed en belangrijk is om met iets spiritueels te beginnen, vandaar de organisatie voor een Tap kumanti dei gekozen heeft.

De bezoekers zullen in sessies onder andere verteld worden over hoe belangrijk spiritualiteit is voor het leven. Ook zal er informatie veschaft worden over de verschillende wiri’s (bladeren). De bezoekers kunnen ook deelnemen aan een anginsacursus.

Wi leri fu sabi is een stichting die zich vooral richt op de etnische jongeren tussen 12 en 26 jaar in België en Nederland. Overdracht is een van de belangrijkste doelen van de stichting. “Wij willen jongeren bewust maken van spiritualiteit, leefgewoonten en gedragingen. Daarnaast willen wij jongeren ook creatief bezighouden zodat hun schoolprestaties omhoog gaan. Dit willen wij invullen door het organiseren van workshops, trainingen en verschillende activiteiten”, zegt voorzitter Landveld.

Landveld meent dat haar stichting samen met andere organisaties jongeren zal motiveren, inspireren en bezigheden zal bieden. “Wij zijn ons ervan bewust dat jongeren met een etnische achtergrond zich moeten aanpassen aan de leefgewoonten van het land waar ze wonen. Wij willen vooral dat onze Surinaamse jongeren de goede eigenschappen die ze van huis uit meekrijgen toepassen in hun dagelijks leven. Kennis geeft een voorsprong, je kunt daarmee situaties het hoofd bieden”.

De voorzitter zegt dat zij nu al 8,5 jaar woont in België en elk jaar ziet dat voornamelijk etnische jongeren niets bijzonders doen dan hangen rond het plein in de vakantie. Naar haar zeggen klaagde de gemeente zelfs daarover. “Ik droomde daarom altijd al om een stichting te beginnen en van daaruit te proberen voor een deel het probleem van de hangjongeren op te lossen. De jongeren moeten bezigheden hebben. Ze moeten externe mensen hebben om mee te praten en moeten soortgenoten hebben die op een positieve manier door het leven gaan”, aldus Landveld.

Stichting Wi leri fu sabi krijgt veel steun vanuit de gemeente en andere grote organisaties. Landveld roept alle Surinamers in België op om de activiteit van 28 augustus bij te wonen. “No seri yu nengre oso bangi gi bakra sturu. Kom om jou spirituele kennis te vergroten en om richtlijnen voor een positieve toekomst te krijgen”.