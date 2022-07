Solar plant moet ontwikkeling in Coronie stimuleren

De energievoorziening in het district Coronie wordt verhoogd met een solar plant die 9% van de huishoudens zal voorzien van energie. Deze zonne-energiecentrale die op zaterdag 30 juli 2022 in gebruik is genomen, moet volgens president Santokhi leiden tot het verder ontwikkelen van het district.

“Dit project moet bijdragen tot productieverhoging en aantrekken van investeerders in Coronie. Wij creëren de kansen, het is nu aan jullie om aan te pakken”, sprak het Surinaamse staatshoofd.

Hij benadrukte het belang van energie voor de bedrijfsvoering en ontwikkeling die hij graag in elk deel van het land ziet. Even belangrijk acht hij het om zoveel mogelijk te kiezen voor groene energiemogelijkheden, ter bescherming van de planeet.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) deelde mee dat dit project ligt in het kader van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s), met name doel 7, welk inhoudt gelijke toegang tot energie. “Overal in Suriname wordt er gearbeid zodat alle Surinamers toegang hebben tot energie. Met de ingebruikname van de solar plants leveren we een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname”, aldus de NH-bewindsman.

SUMEC Group Corporation was belast met de constructie van deze 0.2 megawatt solar-farm bestaande uit 920 panelen die 240 kilowatt per uur kunnen genereren bij zonlicht. De solar plant zal met de nodige voorzieningen rechtstreeks op het distributienet van de EBS gekoppeld worden. De solar plant in Coronie is onderdeel van een project dat tot stand is gekomen middels een overeenkomst met de Caribbean Development Bank (CDB) die de energievoorziening landelijk moet versterken.

Minister Abiamofo benadrukte dat de projecten worden terugbetaald door de overheid en er worden geen gelden gehaald uit de stroomtarieven. Hij riep niet alleen op tot productiviteit, maar om ook zuinig om te gaan met stroom