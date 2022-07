Doorrijdende verkeersovertreder op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

De doorrijder S.S. (55), die op vrijdag 23 juli 2022 een voetganger aanreed aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is op verzoek van zijn raadsman Derrick Veira in vrijheid gesteld.

De verdachte reed op die bewuste nacht alleen, toen hij de voetganger van achteren schepte. Volgens de automobilist was de weg behoorlijk donker, waardoor niet had gezien.

“Vanwege het feit dat er meerdere mensen op de plek van de aanrijding aanwezig waren en zij naar hem toe schreeuwden, is S.S. uit vrees mishandeld te worden doorgereden, zonder zijn identiteit kenbaar te maken”, legt de raadsman uit.

Op maandag 25 juli heeft hij zich gemeld bij de politie, waarna hij in verzekering is gesteld vanwege het doorrijden na het veroorzaken van een aanrijding en het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer.

Het slachtoffer heeft zwaar lichamelijk letsel, namelijk een beenfractuur opgelopen. “S.S. verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. Hij moet de medische kosten dekken, die het slachtoffer als gevolg van de aanrijding heeft gemaakt ”, zegt de advocaat aan Waterkant.Net.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie kon zich terug vinden in de zienswijze van de advocaat en heeft S.S. op vrijdag 29 juli 2022 in vrijheid gesteld bij de voorgeleiding.