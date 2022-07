Directie Jeugdzaken woont sportdag jongeren met een beperking bij

De directie van directoraat Jeugdzaken onder leiding van Genti Mangroe heeft op woensdag 27 juli in het Witte Lotus Cultureel Centrum een sportdag bijgewoond van jongeren met een beperking.

Het bezoek was een follow-up van een kennismakingsbezoek aan de minister van AWJ, Steven Mac Andrew, van drie organisaties die zich richten op deze speciale doelgroep. Het gaat om de organisaties: B’Art, Culture & Sport Empowerment, Mi Kan Du en Firstclass Youth Foundation die zich allen richten op het begeleiden van jongeren met een beperking.

Bij de meeting met de minister, hebben deze organisaties gevraagd om vaktrainingen en trainingen in ondernemerschap vanuit het ministerie en zijn werkarmen ten behoeve van de doelgroep. Met de bijwoning van de directie van Jeugdzaken aan de sportdag heeft het ministerie een duidelijk signaal willen geven dat het zich zal blijven inzetten voor deze speciale doelgroep en dat jongeren met een beperking de kans zullen blijven krijgen om skills aan te leren om de arbeidsmarkt te betreden.

De directie is getuige geweest van de sporttrainingen die de jongeren ondergaan en hoe zij zich nu al voorbereiden op hun eerste deelname aan de Paralympics Games in 2023. Directeur Mangroe vindt dat deze groep speciale aandacht verdient binnen de samenleving, temeer deze jongeren de naam van Suriname steeds hooghouden door de resultaten die zij boeken op de Special Olympics Games.

De directeur heeft verzekerd dat deze speciale groep de nodige aandacht zal krijgen van het ministerie om de zelfredzaamheid onder deze jongeren te vergroten.

Als blijk van erkenning voor deze groep heeft de directie een potje estafette gespeeld met deze sporters wat heel erg werd gewaardeerd door hen. De jongeren voelden zich vereerd met dit hoog bezoek.

De begeleiders van de jongeren waren blij met de komst van de directie en ervaren het als een boost om voort te gaan. In navolging van dit bezoek, hopen ze op de komst van andere ministeries die ook de doelgroep jongeren in hun portefeuille hebben, opdat deze bijzondere groep kan zien dat ze niet in de steek wordt gelaten door bestuurders en de overheid. Ze kijken uit naar een hechtere samenwerking met het ministerie van AWJ.