6.100 euro van rapper JoeyAK in beslag genomen op reis naar Suriname

De Amsterdamse rapper JoeyAK is niet te spreken over een actie van de douane op Schiphol, waarbij 6.100 euro van hem in beslag werd genomen. De rapper was onderweg naar Suriname en deelde de beelden van de beslaglegging via Instagram.

Naar zegen van JoeyAK was het geld bedoeld voor een begrafenis in Suriname. “Wanneer je denkt dat het niet erger kan gaan ze nog een stapje verder met veel moeite krijg ik toestemming om te reizen voor een begrafenis het moment dat ik wil vertrekken pakken ze al me geld zelfs geld wat ik had voor die begrafenis ze laten me achter met 0 euro“, aldus de rapper op zijn kanaal.

Hij maakte beelden van het moment en plaatse deze online met de tekst: “Deze mensen zijn meedogenloos ze hebben me met 0 euro laten reizen deze mensen zijn harteloos zielloos en noem maar op.“

Waarom het geld in beslag genomen is, is nog niet duidelijk. Volgens de Nederlandse regels mag je met een bedrag tot en met 9.999,99 euro reizen zonder dat je daar aangifte van hoeft te doen.