Woning Piareweg bijna in vlammen opgegaan na aansteken matras

Vrijdagmorgen rond 11.30u brak er brand uit in een woning aan de Piareweg in Suriname.

Volgens de politie en de Surinaamse brandweer is gebleken dat de eigenaar van het pand bezig was een oud matras in brand te steken in een ruimte aan de achterzijde van de woning. De ruimte is afgesloten met steen en dievenijzer. Het matras vatte vlam.

In de ruimte waren de eigenaar en een nichtje, dat een lichamelijke beperking heeft, aanwezig. Deze moesten door het vuur gaan om de ruimte te verlaten, waardoor zij brandwonden opliepen.

Het vuur ontwikkelde zich snel, maar gelukkig is de durotank gebarsten door de hitte, waardoor de vlammen werden gedoofd.

De politie van Latour en de brandweer van Toekomstweg waren ter plaatse.