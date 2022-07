Vrouw verhuurt zelfde huis aan meerdere personen

Een vrouw in Suriname, deed donderdag aangifte bij de politie van De Nieuwe Grond tegen een andere vrouw wegens oplichting.

De verdachte Wilma, zou een huis aan de Commissarisweg hebben verhuurd aan de aangeefster. Ze heeft daarbij het gevraagde bedrag van twee maanden vooruit betaald evenals een borgsom. De aangeefster zou op 1 augustus dan over het huis kunnen beschikken.

Op dinsdag 26 juli reed de aangeefster in een taxi over de Commissarisweg en wees de taxichauffeur het huis, dat zij heeft gehuurd. De taxichauffeur hield haar toen voor, dat een vriend van hem reeds 5.000 SRD heeft betaald voor het huis en dat hij ook op 1 augustus over het huis kan beschikken.

Zij kreeg het telefoonnummer van de vriend van de taxichauffeur. Na met elkaar gesproken te hebben en zij doorhad dat zij was beetgenomen door die Wilma, heeft zij aangifte gedaan bij de politie. De vriend van de taxichauffeur bevestigde de verklaring van de aangeefster. Volgens de aangeefster was de verhuurster al bezig met een andere persoon om het huis voor hetzelfde bedrag te verhuren.

Wilma werd door de politie van De Nieuwe Grond aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek zal uitwijzen of zij meerdere slachtoffers heeft gemaakt met haar verhuurpraktijken.

De politie roept bij deze alle benadeelden op, die door Wilma slachtoffer zijn geworden. De benadeelden kunnen zich aanmelden bij de politie van De Nieuwe Grond.