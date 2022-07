Leo Brunswijk klaagt in gelekt telefoongesprek over focus op hem

In een gelekt telefoongesprek dat momenteel flink gedeeld wordt via social media, zou Leo Brunswijk zijn beklag gedaan hebben over het feit dat er bij de protesten van de Organic Movement alleen wordt gefocust op hem en zijn functies.

Brunswijk zegt dat hij teleurgesteld is in Raoul Hellings, die constant zijn naam roept bij de protesten. Leo vindt dat hij ‘slechts’ vijf functies heeft en beweert dat er mensen in het team van de Surinaamse president Santokhi zitten, die volgens hem veel meer functies hebben.

De broer van de vicepresident van Suriname noemt daarbij de namen van twee personen, waarvan één volgens Brunswijk wel 20 functies heeft. Hij vindt dat hun namen niet genoemd worden door de demonstranten.

“Den man e tek a moni, we lib den man vrij“, zegt Brunswijk geïrriteerd hierover.