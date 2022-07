Bodybuilder Randall Haakmat Centraal-Amerikaans en Caribisch kampioen

Randall Haakmat is op de 1ste plaats geëindigd in de Classic Physique categorie van 49ste Centraal-Amerikaanse en Caribische bodybuilding- en fitnesskampioenschappen (CAC) op Barbados. De Surinaamse bodybuilder is hierdoor nu Centraal-Amerikaans en Caribisch kampioen.

De overwinning leverde Haakmat meteen ook een pro card op. Hij is momenteel de jongste Surinamer die deze prestatie heeft neergezet.

Een delegatie van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond (SBWB) is van 27 juli tot en met 1 augustus in Barbados voor deelname aan het toernooi.

De volledige delegatie bestaat uit bestuurslid Chair Haakmat Konigferander en de atleten Randall Haakmat, Fabian Wehl, Soepe Koese, Eddy Wilson en Militia Galimo. Xenne Fernandes en Rafael Kromokarijo hebben zich vanwege persoonlijke redenen teruggetrokken voor deelname.

Eddy Wilson, Soepe Koese, Fabian Wehl en Militia Galimo doen mee aan de Roger Boyce Elite Pro wedstrijden op het onderdeel Bodybuilding Open. Militia Galimo doet mee in de Wellness categorie.

Randal Haakmat is afgereisd voor deelname op het onderdeel Classic Physique en Bodybuilding juniors.