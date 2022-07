Automobilist mishandelt beheerder tot bloedens toe

Een 37-jarige automobilist is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens mishandeling. Dit nadat hij een beheerder op straat tot bloedens toe mishandelde.

De beheerder was afgelopen donderdag bezig met schoonmaakwerkzaamheden op de berm voor Ramcharan’s Playground aan de Lachmisinghweg. Op een geven moment reed de verdachte Bhaat-Palaad R. voorbij en besloot op de berm te rijden.

Daarbij reed hij over een bezem, waarmee de beheerder bezig was. De beheerder sprak hem aan waarna de bestuurder zijn voertuig tot stilstand bracht. Hij stapte vervolgens uit en schold de man voor vies en vuil uit.

Er ontstond een woordenwisseling tussen beide mannen, waarbij R. de beheerder aanviel en hem tot bloedens toe mishandelde. Ook zou hij hem met de dood hebben bedreigd. De beheerder stapte naar de politie en deed aangifte tegen de verdachte.

R. werd eergisteren door de politie van Livorno aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.