Asycudasysteem Surinaamse douane niet bereikbaar

Het Asycudasysteem van de Surinaamse douane is momenteel niet bereikbaar voor klanten. Enkele dagen geleden is er een hardwarestoring geweest, waardoor de server is uitgevallen. Deze is inmiddels weer online, maar door de uitval is er een storing ontstaan in de verbinding tussen de applicatie en de dataserver.

De douanedienst benadrukt het belang van het softwaresysteem en werkt er hard aan klanten zo snel mogelijk weer de toegang te bieden, meldt de belastingsdienst Suriname.

In samenwerking met de softwareontwikkelaar wordt de communicatie tussen de applicatie en de dataserver hersteld. Ook het management van Asycuda zelf biedt hierbij ondersteuning.

In afwachting op het herstel, worden aangiften handmatig afgehandeld. Om de achterstand weg te werken, heeft de douane de openingstijden op vrijdag 29 juli verlengd tot 17:00u. Hierdoor is de dienstverlening naar klanten toe zo goed mogelijk opgevangen.