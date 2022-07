50-jarige man vast na dodelijke val vrouw (47) uit raam

De 47-jarige Hindoestaanse vrouw, die vorige week in Rotterdam overleed na een val uit een raam, is mogelijk geduwd door haar 50-jarige partner. De politie denkt dat er sprake was van partnergeweld en justitie verdenkt de man van moord of doodslag. De uitvaart van de vrouw was gisteren.

Het slachtoffer was een tijd terug gescheiden en de aangehouden man is haar nieuwe partner. Vorige week vrijdag 22 juli hing ze even voor 7.00u aan het raam van een appartement aan de Wolphaertsbocht, op de tweede etage. Ze gilde, verloor haar evenwicht en viel meters naar beneden. Ze bezweek op straat aan haar verwondingen.

Achter het huis werd niet veel later een zwaargewonde man van 50 gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast en is eerder deze week voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten. Hoe het ondertussen met zijn verwondingen gaat, is niet bekend.

Na haar val zijn door omstanders filmpjes gemaakt. Op Facebook en in app-groepen gingen deze filmpjes rond waarin te zien is dat de vrouw bloedend, halfnaakt op straat ligt. De familie van de in Suriname geboren vrouw riep gebruikers van sociale media dringend op om te stoppen met het verspreiden van de beelden.

Omwonenden die graag willen praten over deze gebeurtenissen aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois de afgelopen tijd, kunnen daarvoor vanavond terecht in het wijkhuis. De deuren zijn open van 17:00 tot 19:00 uur.