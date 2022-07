Woning alleenstaande vrouw geheel in as gelegd

Een laagbouw woning van de 41-jarige alleenstaande vrouw S.S., is in de nacht van woensdag op donderdag geheel afgebrand. Dit gebeurde rond 02.30u aan de Jozef Schoenmanstraat in het district Coronie.

Vernomen wordt, dat de bewoonster ten tijde van de brand niet thuis was. De alerte buren ontdekten de brand en schakelden de politie in.

Het slachtoffer zegt in gesprek met Waterkant.Net, dat haar huurhuis rondom van steen was opgetrokken en de indeling binnen van hout.

Volgens de bewoonster zou zij donderdag op eigen houtje het plafond laten zetten. Ze had het geld al gespaard en die ochtend zouden de arbeiders van start gaan. “Al mijn inboedel en geld is in de vlammenzee verloren gegaan. Ik heb geen onderdak meer”, zei de emotionele vrouw.

De ingeschakelde brandweer en medewerkers van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) waren ook ter plaatse. Volgens de aangeefster was het huis niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Coronie is belast met het onderzoek .