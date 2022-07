Man die molotovcocktail op gebouw ministerie gooide aangehouden

De politie in Suriname heeft dinsdag de verdachte Briegiel A., na uitgewerkte informatie op een adres te Paramaribo opgespoord en aangehouden.

De man wordt ervan verdacht op maandag 18 juli een fles inhoudende brandstof te hebben geworpen op het gebouw van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) aan de Mr. J. Lachmonstraat.

De fles kwam in het wachthuisje terecht, waardoor dat gebouw in brand vloog. Het vuur kon tijdig worden gedoofd door de bewaker.

Volgens verklaring van de bewaker van TCT had hij eerder op de dag mot met de bewaker tevens verdachte die werkzaam was bij Assuria N.V. Daarbij heeft de verdachte hem bedreigd hem samen met het wachthuisje in brand te zullen steken.

Diezelfde avond omstreeks 21.00 uur zat de aangever tegenover het wachthuisje en hoorde plotseling een ontploffing. Hij keek om en zag dat het wachthuisje in brand stond. Daarnaast zag hij ook hoe Briegiel die hem eerder op de dag had bedreigd uit het terrein van TCT wegrende.

Na het vuur zelf te hebben gedoofd schakelde hij de politie in. Het onderzoek heeft uitgewezen dat Briegiel overging tot het plegen van de daad, omdat hij door toedoen van de bewaker van TCT zijn baan kwijt is.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Briegiel in verzekering gesteld