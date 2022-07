Zwakbegaafde jongeman (24) vermist

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist het opsporingsbericht voor de 24-jarige Christen Jackie, meer bekend als ‘Gilende’ naar buiten gebracht.

De jongeman heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is voor het laatst gesignaleerd te Paranam. Volgens de Surinaamse politie is hij zwakbegaafd en was onder behandeling van een psychiater. Voorts leed hij ongeveer een jaar lang een zwervers bestaan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Domburg op de telefoonnummers 370022, het Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.