Zoon (56) slaat arm moeder (73) kapot

In Suriname is Ricardo B.(56) wegens mishandeling en bedreiging van zijn 73-jarige moeder in verzekering gesteld.

Deze verdachte heeft zich vaker schuldig gemaakt aan mishandeling en bedreiging van zijn oude moeder. Dit blijkt uit diverse aangiftes die de arme vrouw heeft gedaan.

Bijkans twee maanden terug heeft deze laffe zoon zijn moeder zodanig mishandeld, dat zij een armfractuur heeft opgelopen.

De verdachte woont bij zijn moeder in en bedreigd haar stelselmatig. De doodsbange moeder stapte naar de politie en deed aangifte. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ricardo in verzekering gesteld.