Weer arrestant ontvlucht uit cellenhuis Santodorp

In Suriname is de arrestant Glenn Kaise zojuist ontvlucht uit het cellenhuis van politiebureau Santodorp. Hij is de derde arrestant in twee weken tijd, die ontvlucht is uit voornoemd cellenhuis.

De 28-jarige man was wegens inbraak, diefstal en vernieling in verzekering gesteld. De redactie verneemt dat de arrestant een opening in de toiletruimte forceerde (foto).

Naar verluidt is het de zoveelste keer dat arrestanten via deze zelfde opening kans zien om te vluchten. Desondanks zouden er geen adequate maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Op zaterdag 16 juli zijn Arnold Koedoe alias Kapasi en Batistoeta Finisie alias Bouw ook al ontsnapt. Ze zijn allemaal nog voortvluchtig.

Diverse politie eenheden zijn ingeschakeld om de ontvluchtte arrestant weer aan te houden.