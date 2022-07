Schoonmaakster steelt geld en sieraden van pas gehuwd echtpaar

De 36-jarige schoonmaakster Savila B. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal van geld en sieraden.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat de aangevers pas gehuwd zijn. Op hun trouwdag hadden ze enveloppes cadeau gehad, die door de schoonmaakster zijn ontvreemd. Ook heeft ze sieraden van het echtpaar weggenomen.

De verdachte geeft toe de diefstal te hebben gepleegd, omdat ze in financiële nood verkeerd. Ze heeft met de opbrengst van de sieraden en het geld haar financiële noden verlicht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld.