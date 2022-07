Ook Surinaamse gezelligheid op Zomercarnaval afterparty in de Maassilo

Komend weekend is het weer tijd voor het Zomercarnaval in Rotterdam en na de parade is er in de Maassilo een grote afterparty met artiesten uit binnen- en buitenland in 4 area’s!

Op dit ‘AfrobeatZ x Carnaval at Night‘ Indoor Festival wordt het ook Surinaams gezellig want de bekende formatie La Rouge heeft een eigen area/stage. Naast La Rouge zie je daar ook Gilly Gonzalez, Kalibwoy, Orrie en Cache Royale.

Maar er is veel meer want er zijn 4 area’s. in de andere area’s kun je 1Da Banton, Afro B, Kranium, Henry X, Afrokillerz, DBN GoGo, Hebraico en Rich2Gether. Dus begin je planning te maken en mis geen van je favoriete artiesten!

Check www.afrobeatz.nl voor de hele line-up en de timetable hieronder. En vergeet niet je kaarten voor komend weekend meteen te regelen hier via Paylogic.