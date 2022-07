‘Duizenden mensen verwacht op Jawa Festa Onafhankelijkheidsplein’

Meer dan 20 jaar geleden is het verzoek gedaan om het Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag in Suriname. Dit ter erkenning van de bijdrage die de Javanen hebben geleverd aan de ontwikkeling van het land.

De Commissie Nationale Vrije dagen had aan de vorige regering geadviseerd om zowel het Chinees als Javaans Nieuwjaar te verheffen tot nationale vrije dag, maar deze koos ervoor om alleen van de Chinezen te verheffen tot een nationale vrije dag.

De regering Santokhi – Brunswijk heeft besloten om ook die erkenning aan de Javaanse broeders en zusters te geven en daarom is er op zondag 31 juli dan de eerste viering van het Javaans Nieuwjaar, welke tot een nationale vrije dag is verheven.

De voorbereidingen voor het Jawa Festa op het Onafhankelijkheidsplein verlopen vlot zegt minister Somohardjo. “De bedoeling is dat de Jawa zich zondag laat zien aan haar mede landgenoten en aangeeft: ‘we zijn er nog, oe ben kanti maar oe de eteh – we erkennen dat we zijn misleid en verleid , maar willen dat achter ons laten en kijken naar de weg van herstel en eenheid voor die Jawa. Want een verenigd Jawa is goed voor land en volk’“, zegt de bewindsman.

De voorbereidingen zijn al enkele maanden aan de gang en er zijn kosten noch moeite bespaard om deze dag te laten slagen. “Wij gaan de Javaanse traditie en cultuur tentoonstellen aan alle Surinamers,” zegt Somohardjo. Daarnaast komen er artiesten uit Indonesië en wordt een Pasar Malam gehouden en nog veel meer.

Er zullen bussen worden ingezet en er worden duizenden mensen verwacht.