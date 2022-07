De West: ‘First lady Mellisa Santokhi zal functies neerleggen’

De Surinaamse first lady Melissa Santokhi-Seenacherry zal haar functies neerleggen. Dat meldt de Surinaamse krant De West op basis van bronnen.

Een ander medium te weten Suriname Herald, heeft het over het terugtreden van de first lady uit de Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie. De berichten zijn niet officieel bevestigd.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er eergisteren hierover gesprekken zouden zijn geweest binnen de top van de partij van de president van Suriname.

De first lady ligt al sinds haar benoeming als RvC lid bij Staatsolie, in augustus 2020, onder vuur hierover. De actievoerders die de afgelopen dagen aan het demonstreren waren, hebben als hoofdeis dat de first lady terugtreed als RvC lid bij het oliebedrijf.