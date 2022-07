16-jarige tiener steelt geld van werkgever

De 16-jarige Bryan M. is woensdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens diefstal van een geldbedrag in SRD en vreemde valuta.

Zijn werkgever bracht hem dinsdagavond na de ontdekking van de diefstal naar de politie en deed meteen aangifte.

Volgens de aangever nam hij twee jeugdige jongens in dienst om werkzaamheden thuis bij hem te verrichten. Op die bewuste dag ontdekte de ondernemer dat er geld ontbrak.

Na de ontdekking bekeek hij eerst de camerabeelden, waaruit bleek dat het duo in afwezigheid van hem de woning had betreden. De werkgever confronteerde Bryan met de diefstal, waarna hij eerlijk toegaf samen met zijn voortvluchtige comparant de diefstal gepleegd te hebben.

Volgens Bryan ontving hij maar een klein deel van de buit. Hij kocht daarmee spullen voor zichzelf. De benadeelde hield Bryan aan en bracht hem over naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het verder onderzoek is overgedragen aan Jeugdzaken.

Aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte wordt naarstig gewerkt.