Nog een politieman aangehouden in diefstal en afpersingszaak

In Suriname is de agent van politie 2e klasse O.K., werkzaam op politiebureau Nieuw-Nickerie, maandag in verzekering gesteld wegens diefstal en afpersing. In deze zaak is op donderdag 21 juli de brigadier van politie R.P. in verzekering gesteld. Zij worden verdacht van diefstal van een mobiele telefoon en afpersing voor een bedrag van 3.000 SRD.

Op maandag 2 mei deed de benadeelde D.G. aangifte bij de politie. Volgens hem was hij op zaterdag 30 april op het terrein van de markt in Nieuw-Nickerie bezig te chillen. Rond 04.00u besloot hij naar huis te rijden. Hij kon zijn voertuig niet verder besturen en parkeerde dit langs de weg. Hij viel toen in slaap.

Na enige tijd zou hij door drie agenten zijn gewekt, die hem meenamen naar het politiebureau. Volgens de aangever weet hij dat hij geen strafbaar feit heeft gepleegd, dus ging hij vrijwillig met de politie mee. Een van de agenten reed zijn auto naar het bureau, waarin hij zijn mobiele telefoon achterliet.

Volgens D.G. attendeerde hij de agent, dat zijn mobiel in de auto op de zitting was. De agenten wilden niets horen verklaarde D.G., daar zij dachten dat D.G. onder invloed van alcohol verkeerde. Op het politiebureau aangekomen, werd de werkgever van D.G gebeld en ontboden. Volgens zijn werkgever zouden de agenten 4.000 SRD hebben geëist om de man naar huis te sturen, hetgeen de werkgever aan D.G. zou hebben verteld.

De aangever D.G. hield voet bij stuk en gaf zijn werkgever te kennen om niets te betalen. Hij wilde de zaak zelf afhandelen en hij wilde met de inspecteur praten. Volgens D.G. verscheen zijn broer op het politiebureau, die hem en zijn auto mocht meenemen. De aangever vroeg de agenten naar zijn zaktelefoon, waarna een politieman hem zou hebben voorgehouden, dat zeer waarschijnlijk een junk zijn telefoon heeft ontvreemd.

De aangever vond dit vreemd en merkte daarbij op, dat hij het frappant vindt, dat de junk alleen zijn mobiel heeft meegenomen en niet zijn geld en sieraden, die hij aan had.

Op 2 mei zouden de agenten thuis bij de moeder van D.G. zijn geweest en geld hebben geëist, verklaarde de aangever voorts bij de politie. De broer van D.G. en de moeder zouden gevolg hebben gegeven aan de eis van de agenten en het geld aan hen hebben afgestaan. Er was toen 3.000 SRD betaald, zegt de aangever. Na dit vernomen te hebben stapte D.G. terstond naar de politie en deed aangifte tegen de agenten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide politiemannen in verzekering gesteld.