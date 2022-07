Woning en bus geheel afgebrand te Okrodam

Bij een woningbrand in Suriname is afgelopen nacht een laagbouw woning en een 25 personen bus te Okrodam geheel afgebrand.

Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt desgevraagd aan Waterkant.Net, dat de melding omstreeks 00.32u binnenkwam. De brandweer was binnen 8 minuten ter plaatse en trof een uitslaande brand aan.

Volgens Laing betreft het een laagbouw woning van cementboard opgetrokken met een oppervlakte van 10 bij 11 m. Er woonden 5 personen namelijk twee heren en drie dames in het pand. Naast het pand stond een 25 personen bus, die ook in de vlammenzee is opgegaan.

De brandweer heeft ter plaatse in totaal 7 gascilinders, 2 van 20 lbs en 5 van 28lbs, aangetroffen en veiliggesteld.

“De woning was niet verzekerd tegen brand, maar het was wel aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak is vooralsnog onbekend. De bus was ook niet verzekerd”, zegt de voorlichter.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.