Personeel Adek-bibliotheek ondersteunt protestactie; bibliotheek tot nader order gesloten

Het personeel van de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) ondersteunt de protestactie van Organic Movement. De bibliotheek is hierdoor ingaande vandaag tot nader order gesloten.

Vandaag is het de zevende dag dat er wordt geprotesteerd tegen het regeerbeleid. Organic Movement krijgt steeds meer ondersteuning van vakbonden, organisaties en politieke partijen.

De organisatie heeft voor vandaag iedereen opgeroepen om zich 17.00 uur aan te melden bij het Bronsplein. “We geven niet op mensen! No one said it would be easy, maar opgeven is geen keus! Nu niet, nooit niet!!! Together we will make the difference, geen enkele regering staat boven t volk! Stop nepotisme, corruptie, favoritisme, vriendespolitiek, nu!!”, aldus Raoel Hellings.