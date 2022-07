Nederlandse smokkelaar aangehouden: vloeibare drugs in condoom ingeslikt

De verdachte B.L. is vorige week aangehouden tijdens visitatie op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. De man met de Nederlandse nationaliteit gaf tijdens visitatie toe drugs te hebben geslikt.

B.L. werd aan de Surinaamse Narcotica Brigade overgedragen en in verzekering gesteld, in belang van het verdere onderzoek. Gaande het onderzoek bleek dat de verdachte vloeibare drugs in een condoom had ingeslikt.

Het is vooralsnog niet bekend hoeveel de man had ingeslikt. Naar verluidt zou de door hem gebruikte methode, de nieuwe manier zijn om drugs door de scan te laten passeren tijdens controle. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.