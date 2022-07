Man overleden in DNV-gebouw

Een 56-jarige man is hedenmorgen overleden in het gebouw van het Directoraat Nationale Veiligheid aan de Grote Combéweg in Suriname.

Vernomen wordt, dat de overledene een supervisor was bij een security bedrijf. Hij reed vanmorgen over de Grote Combéweg, toen hij zich plotseling niet goed voelde. De man parkeerde zijn voertuig aan de kant en vroeg aan één van de medewerkers van het Directoraat Nationale Veiligheid om hulp.

Een DNV-er bracht het slachtoffer naar het gebouw en vervolgens naar het toilet in het gebouw van het DNV. Nadat de medewerker niets meer hoorde stelde hij een onderzoek. Het bleek dat de man in het toilet was gevallen en geen teken van leven meer vertoonde.

De politie van Centrum werd ingeschakeld, die op haar beurt een arts ingeschakelde. Die stelde officieel de dood vast. Volgens de Surinaamse politie is de man vermoedelijk door een hartinfarct overleden.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.