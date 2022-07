Ladies Talk start eigen televisieprogramma op Supreme TV

Ladies Talk is de naam van een nieuwe talkshow op Supreme TV. De naam is afgeleid van de gelijknamige Facebookgroep en stichting onderleiding van Dona Audhoe (27). Met dit programma wil de initiatiefnemer een groter impact hebben op de Surinaamse vrouw in het bijzonder.

Het programma zal voor de eerste keer op 27 juli om 19.00 te zien zijn. Verder zijn de afleveringen te zien via YouTube, Facebook en Instagram. Tijdens de discussie hebben vier vrouwen het woord. Bij elke episode zullen 3 hostess zitten met een nieuwe, inspirerende en motiverende gast. Onderwerpen van discussie zijn onder andere: leiderschap, doorzettingsvermogen, relaties, sex, ziektes, moederschap, materialisme etc..

“Met Ladies Talk helpen wij Surinaamse vrouwen door middel van sociale- en fundraising projecten. Bij de sociale projecten wordt ik ondersteund door Elaine Harridat. De start van de Facebookgroep was in 2019. De groep houdt zich bezig met het verheffen van de Surinaamse vrouw”, zegt Audhoe.

Het eerste project was het Baby Wannes project, hierbij heeft de organisatie binnen één dag SRD 26.000 kunnen verzamelen voor een medische ingreep van deze zuigeling in Colombia. Daarnaast zijn er moederdag- en kinderprojecten, en sociale activiteiten in de binnenstad en het binnenland van Suriname uitgevoerd.

Dit alles kwam tot stand met behulp van de dames uit de Facebookgroep. De ondersteuning heeft de initiatiefnemer gedreven om de “The first ever Womens Cookout” te starten op 28 september 2019. Dit is een geslaagd evenement geweest. De eerst volgende edition van de cookout is op 4 september 2022.