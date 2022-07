Leden RBTP gewond bij zware aanrijding

Een onopvallend dienstvoertuig van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), is zojuist betrokken geweest bij een zware aanrijding op de hoek van de Thurkowweg en de Twee Kinderenweg in Suriname. Daarbij raakten twee agenten gewond. Ze werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Waterkant.Net verneemt, dat de leden van het RBTP met loeiende sirene onderweg waren naar een melding van een beroving te Menckendam, waarbij er schoten zijn gelost.

Het onopvallende dienstvoertuig kwam in botsing met een andere auto. Vernomen wordt, dat een kind uit de andere auto per eigen gelegenheid naar de SEH is vervoerd. De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.