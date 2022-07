KPS: ‘Onafhankelijkheidsplein en wegen rondom maandag afgesloten’

Het Korps Politie Suriname heeft zondagavond bekend gemaakt dat in verband met de te houden protestdemonstratie zowel het onafhankelijkheidsplein als de wegen rondom het onafhankelijkheidsplein op maandag 25 juli omstreeks 08.00 uur v.m. afgesloten zullen zijn voor het publiek.

“De politie en de overige veiligheidsdiensten staan in voor de veiligheid in Suriname en zullen de controle in en rondom het onafhankelijkheidsplein uitvoeren. De politie zal de demonstranten gedurende hun protestactie begeleiden.



Op de gemeenschap wordt het beroep gedaan met het bovenvermelde rekening te houden en alternatieve wegen te kiezen teneinde uw bestemming te kunnen bereiken”, meldt de afdeling Public Relations van KPS.