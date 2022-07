Gentle: ‘Alles ligt op z’n gat en de regering heeft schijt te maken met ons’

Het is vandaag de zesde dag dat er wordt geprotesteerd tegen het regeerbeleid in Suriname. Organisator Organic Movement krijgt steeds meer ondersteuning van vakbonden en politieke partijen. De menigte bevindt zich op dit moment rondom De Nationale Assemblee (DNA).

De verschillende sprekers hebben wederom benadrukt dat het pad voor dialoog met de regering nog steeds openstaat. De regering met name de president moet dan eerst tenminste drie van de eisen inwilligen.

Sergio Gentle heeft in een toespraak aangegeven dat alle sectoren in het land te kampen hebben met problemen door het regeerbeleid. Hij meent dat de situatie niet meer vol te houden is. “Alles ligt op z’n gat en de regering heeft schijt te maken met ons”. Hij heeft nogmaals Surinamers opgeroepen om de actie massaal te ondersteunen.

De Afobakaweg nabij Klaaskreek is vandaag wederom gebarricadeerd door boze bewoners van het district Brokopondo. Zij vinden dat zij na het gesprek van afgelopen vrijdag met JusPol-minister Kenneth Amoksi en Gracia Emanuël van ROS niets meer hebben gehoord.