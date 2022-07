TV programma ‘De kok en de directeur’ bezoekt Suriname

Vanavond is het TV programma ‘De kok en de directeur’ te zien op NPO 2. Directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits en sterrenchef Joris Bijdendijk gaan samen op reis om elkaar te inspireren. In de aflevering van zondag 24 juli 2022 reizen ze naar Suriname.

De twee bezoeken bijzondere plekken over de hele wereld op zoek naar het mooiste uit hun vakgebied. Ze verrassen elkaar met smakelijke kunstuitingen en monumentale gerechten.

In de hoofdstad Paramaribo zien Taco en Joris hoe de stapeling van al die culturen samenkomt in de keuken bij topchef Sherwin Alexander. Hij laat zien wat de moderne manier is van de Surinaamse keuken. Op zijn zoektocht naar de typische Surinaamse keuken spreekt Joris ook af met de bevriende chefkok Patrick Woei.

In de binnenlanden van Suriname neemt Johan Djoe Joris en Taco mee naar zijn cassave plantage en laat ze kennismaken met de cassaveplant. In het dorp krijgen Taco en Joris les in het verwerken van de cassave tot cassavebrood. De instrumenten die ze hiervoor gebruiken herkennen ze van de kijkdoos uit het Rijksmuseum.

Taco en Joris ontmoeten op deze reis ook de vermaarde kunstenaar Marcel Pinas. Hij maakt kritische en betrokken kunst bij de Surinaamse maatschappij van vandaag, maar gaat ook terug naar oude tradities en ambachten.

De derde aflevering van De kok en de directeur zie je zondag 24 juli 2022 om 19.20 uur op NPO 2.