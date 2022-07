Prakiki Kleuterschool krijgt kleurrijke make-over en opknapbeurt

Een frisse start, een nieuw begin, stimulerende kleuren en een mooi opgeknapte leeromgeving: daarmee verrast PPG Varossieau Suriname de 187 leerlingen van de Prakiki School deze maand. Vanuit het wereldwijde New Paint for a New Start-initiatief van moederbedrijf PPG geeft Varossieau deze kleuterschool een volledige metamorfose.

De make-over gebeurt vanuit Colorful communities, het programma waarmee PPG in de hele wereld samen met lokale gemeenschappen voorzieningen opknapt. Bij de Prakiki School steken op zaterdag 16 juli en zaterdag 23 juli niet alleen Varossieaumedewerkers de handen uit de mouwen, maar doen ook tientallen andere toegewijde vrijwilligers mee, onder wie ouders, enthousiaste buurtbewoners en leerkrachten.

Om de school te verfraaien, gebruiken de vrijwilligers ongeveer 600 liter Historexverf uit het kleurenpalet dat PPG-kleurexperts hebben samengesteld om van klaslokalen de optimale leer- en speelomgeving te maken. De kleuren verschillen per klaslokaal en spelen in op de specifieke belevingswereld per leeftijdsgroep, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.