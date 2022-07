Justitie: ’71 miljoen euro witgewassen door familie’

Deze week stonden zes verdachten in een omvangrijke witwas zaak, op een inleidende zitting voor de Amsterdamse rechtbank. Het gaat volgens Het Parool om de Amsterdamse familie Basnoe die volgens justitie zeker 71 miljoen euro heeft witgewassen voor onder meer drugsbendes.

Op 12 april werd grofweg 1,5 miljoen euro aan cash aangetroffen in vijftien panden in Diemen, Amsterdam en Almere. Tien leden van de familie die roots heeft in Suriname, werden die dag gearresteerd.

Zes belangrijke verdachten zitten sindsdien in de cel en stonden donderdag voor het eerst voor de rechter. Volgens de krant vermoed justitie dat de 53-jarige leider Imranalie Basnoe betrokken zou zijn geweest, bij het witwassen van meer dan 41 miljoen euro.

Volgens het OM waren een reisbureau, telefoonshop en een winkel in tropische producten een dekmantel van de witwasorganisatie.

Van twee van de zes verdachten die donderdag voor de rechtbank kwamen is het voorarrest geschorst omdat de zaak nog lang zal duren. De anderen blijven in de cel. De zaak gaat op 4 oktober verder.