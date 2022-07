Winnaars National Quality Awards 2022 Suriname

Het National Quality Awards (NQA) Programma 2022 werd op 13 december 2021 officieel gelanceerd door de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dit programma is door het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) met ondersteuning van de CARICOM Regional Organisation for Standards and Quality (CROSQ) uitgevoerd.

Het NQA programma heeft als doel gehad bedrijven c.q. organisaties te erkennen die “blijk hebben gegeven van toewijding aan kwaliteit door erkende standaarden en best practices te implementeren”. Met het NQA programma is er getracht een bijdrage te leveren aan de bevordering van het concurrentievermogen van Surinaamse producten en diensten en tevens aan bedrijven c.q. organisaties door ze in staat te stellen om te streven naar uitmuntendheid, groei en ontwikkeling én het bevorderen en tegelijkertijd stimuleren van duurzaamheid.

Voor het NQA-programma hadden diverse bedrijven/organisaties zich opgegeven, waarna zij aan de hand van vooraf vastgestelde criteria in het kader van de Quality Awards Scheme uitgebreid beoordeeld zijn geworden. Ter afsluiting van het NQA programma 2022 werd er op vrijdag 15 juli 2022 een award ceremonie gehouden, waarbij het SSB prijzen heeft uitgereikt aan de NQA-winnaars om hen zodoende aan te moedigen om kwaliteitsproducten en diensten voortdurend aan de Surinaamse samenleving aan te bieden, maar ook om de overige bedrijven en organisaties te stimuleren om hun kwaliteit continu te verbeteren.

De winnaars van het National Quality Awards 2022 zijn in de onderstaande tabel aangegeven.

Award Winnaar 1 Manufacturing Award for Quality Gom Food Industries N.V. 2 Service Award for Quality Stichting Polytechnic College Suriname 3 Small Business Award for Quality HYNES all natural products 4 Agro Processing Award for Quality HYNES all natural products Subcategorie Award Winnaar 1 Continuous Improvement Rekemo Suriname NV 2 Customer Focus DatasurFATUM Schadeverzekeringen N.V.Innovative Protective Services N.V. (Inproser N.V.) 3 Health & Safety GOPEX International N.V.Gom Food Industries N.V. 4 Green Initiative Suriname Alcoholic Beverages N.V.Gom Food Industries N.V.

De winnaars van het National Quality Awards 2022 zullen verdere industrie erkenning en promotie vanuit het SSB krijgen. De NQA-deelnemers die niet in de prijzen waren gevallen, hebben een certificaat van deelname ontvangen en zullen tevens een verslag van de bevindingen van de NQA-beoordeling krijgen.

Het SSB feliciteert alle winnende organisaties en hoopt dat dit een stimulans zal zijn voor alle overige bedrijven/ organisaties om continue te streven naar uitmuntendheid, groei en een verbeterde kwaliteit.